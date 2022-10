Cosa non dice Meloni sulla sanità

La salute non fa parte dell'agenda del nuovo primo ministro. Il premier ha criticato i modelli che non vuole seguire, definiti troppo coercitivi, e ha chiesto chiarezza in merito alla gestione della pandemia. Un discorso più da opposizione che da governo

La sanità sembra non faccia parte dell’agenda Meloni. Nei settanta minuti di intervento e nei successivi trentatrè della replica alla Camera, la premier non ha mai parlato di sanità. Un discorso da opposizione, con le consuete critiche alla passata gestione della pandemia alle quali, peraltro, non sono seguite indicazioni su come si intenderà procederà da qui in avanti, ad esempio sulle vaccinazioni che non sono mai state citate.