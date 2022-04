Finita l'emergenza, non la pandemia

La campagna vaccinale contro il Covid in Italia ha permesso di evitare circa 8 milioni di casi, oltre 500 mila ospedalizzazioni, oltre 55 mila ricoveri in terapia intensiva e circa 150 mila decessi. La stima – che si riferisce al periodo tra il 27 dicembre 2020, data di inizio della campagna vaccinale, e il 31 gennaio 2022 – è riportata nell’ultimo rapporto pubblicato ieri dall’Istituto superiore di sanità. Da notare che il 72 per cento dei decessi complessivi è stato evitato per le persone di età pari o superiore a 80 anni, ossia la fascia d’età più a rischio ma al contempo anche quella che registra la più alta adesione alla campagna vaccinale. L’efficacia dei vaccini è tutta in questi numeri. Grazie a una campagna di successo guidata dal governo Draghi e tradotta impeccabilmente sul territorio dall’ex commissario all’emergenza Figliuolo, non solo si sono salvate decine di migliaia di vite ma si è riusciti anche a evitare un nuovo sovraccarico di quegli ospedali già messi a dura prova nel corso di tutto il 2020. Un risultato tutt’altro che scontato, a maggior ragione alla luce della comparsa di nuove varianti sempre più trasmissibili.

