“Vaccinare i figli è un regalo di Natale. I no vax? Non serve l'obbligo. Si convincono ragionando”. Parla Richeldi

I genitori italiani stiano tranquilli, la scienza ha fatto la scienza e, come annunciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, dal 16 dicembre si parte. I vaccini sono sicuri, anche per i più piccoli. “L’iter di approvazione è stato quello regolare, rispettando tutti i passaggi di sicurezza, ma con modalità correlate alla situazione pandemica in corso. Tempi più rapidi ovviamente, ottimizzati: sono stati portati a zero tutti quei passaggi burocratici normalmente connaturati al processo autorizzativo di un farmaco”. All’indomani dell’approvazione da parte di Aifa del vaccino per gli under 12, Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al policlinico Gemelli di Roma, professore ordinario di malattie respiratorie all’università Cattolica ed ex componente del Comitato tecnico scientifico, rassicura e spiega al Foglio come quella dell’Agenzia italiana del farmaco sia stata una decisione opportuna e necessaria, tanto più in un momento in cui si assiste alla crescita dell’incidenza del virus proprio nella fascia di popolazione in età pediatrica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE