Facciamo all'americana?

Le regioni certificano una certa insoddisfazione dei vaccinati, che sono liberi dal rischio di gravi conseguenze sanitarie, ma restano impigliati nelle maglie delle regole che impongono anche a loro, nel caso in cui contraggano il virus, seppure in forma asintomatica, la quarantena. Insoddisfazione che ricorre anche a proposito della diffusione dei dati sulla pandemia, che ora includono sotto la voce “ricoverati con Covid” anche chi invece è ricoverato per altre ragioni e risulta poi positivo, nonostante sia vaccinato e non presenti sintomi. La Lombardia ha già deciso di distinguere i due casi, stilando elenchi separati, anche se, per ottemperare alle regole vigenti, continuerà a inviare a Roma il conteggio complessivo dei ricoverati. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, vorrebbe applicare ciò che già fanno negli Stati Uniti, per cui “il positivo asintomatico, se ha la terza dose, non deve fare la quarantena”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE