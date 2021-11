La “generosità” di Big Pharma sui brevetti spiegata con Adam Smith

Non benevolenza, piuttosto si tratta di una tutela dei propri interessi economici e di un modo per evitare che i preziosi brevetti sui farmaci anti covid vengano regolati

"Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse”. Così scriveva Adam Smith due secoli e mezzo fa nella frase probabilmente più celebre di tutta la storia del pensiero economico. Il principio vale tanto per i macellai quanto per le compagnie farmaceutiche ed è bene ricordarlo parlando dei nuovi farmaci antivirali per la cura del Covid-19 sviluppati da Merck e Pfizer.