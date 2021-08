Con l'ok definitivo della Fda a Pfizer cade l'ultimo alibi no vax

Il farmaco prodotto dall'azienda statunitense ha la piena approvazione per gli over 16. Finora era stato autorizzato per un utilizzo emergenziale, lasciando spazio a chi nella galassia degli scettici temeva gli effetti di un vaccino sperimentale. Ma in Europa non è mai stato così

La Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatorio degli Stati Uniti, ha concesso la piena approvazione al vaccino contro il Covid di Pfizer per gli over 16. Al momento resterà in vigore l’autorizzazione per uso emergenziale solo per la fascia d’età 12-15 anni e come terza dose per soggetti immunodepressi, in attesa della prossima autorizzazione definitiva.