Vaccini, il sorpasso dell'Italia sugli Usa

L’Italia ha superato gli Stati Uniti come quota di popolazione vaccinata con una dose contro il Covid (53,4% contro 53,2%). Siamo invece ancora indietro per la quota di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una conseguenza naturale dell’aver iniziato le vaccinazioni con qualche settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma anche dell’utilizzo da noi anche di AstraZeneca che richiede tempistiche ben più lunghe per i richiami rispetto ai vaccini a mRna usati in via esclusiva oltreoceano. Seguendo l’attuale trend, nel giro di una settimana anche l’Unione europea, intesa come media degli stati membri, farà il sorpasso.

