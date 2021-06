Bene gli open day vaccinali, ma organizzateli meglio

Il caos a Bologna e la necessità di procedure chiare per far sì che la coscienza civile di chi sceglie di vaccinarsi venga premiata e non esasperata

Prosegue la corsa al vaccino con gli open day sdoganati da Paolo Figliuolo, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Le regioni si stanno muovendo a macchia di leopardo con risultati diversi a seconda di come si è deciso di procedere. Il modello bolognese è stato decisamente fallimentare: era prevedibile che ci fosse un’adesione molto alta di cittadini visto che le dosi a disposizione erano quelle del vaccino Janssen che prevede un’unica somministrazione, col via libera dunque a un’estate senza richiami e vacanze interrotte, ed era altrettanto prevedibile che a raggiungere l’hub vaccinale della fiera di Bologna fossero principalmente giovani che in questo modo avrebbero avuto una promessa di libertà.