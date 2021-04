L'assurda polemica egualitaristica contro il green pass

Correva l’anno 1897. Per autorizzare i pellegrini a visitare il tempio indiano di Vithoba a Pandharpur, le autorità delle colonie britanniche introdussero un “passaporto vaccinale” per la peste. Anche allora, come oggi, era chiaro che servisse una certificazione sanitaria per garantire un equilibrio tra libertà privata e salute pubblica. Suona quindi alquanto surreale la reazione di chi oggi si straccia le vesti per il “green pass” della Commissione europea (e per la sua versione italiana voluta dal governo Draghi), definendolo un’idea immatura e divisiva, quando si tratta di prassi consolidata da oltre un secolo, per non citare altri esempi di lasciapassare sanitario che risalgono addirittura al medioevo. Più controversa è l’obiezione sui possibili effetti di discriminazione legati al passaporto vaccinale.

