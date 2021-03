La Salute pubblica è uguale per tutti

Due infermieri e otto operatori sanitari dipendenti di due case di riposo a febbraio avevano rifiutato la vaccinazione anti Covid. Per questo sono stati sospesi dal lavoro e dallo stipendio perché non erano in condizione di esercitare la loro professione senza mettere a rischio la salute degli assistiti. Hanno chiesto al tribunale di Belluno di reintegrarli, ma la giudice Anna Travia ha dato loro torto. Siccome non potevano essere collocati ad altre funzioni ed erano “inidonei al servizio”, le case di riposo avevano il diritto di imporre le ferie forzate senza retribuzione. La sentenza chiude il caso specifico, salvo appelli e successivi gradi di giudizio, ma mette anche in luce il fatto che l’inanità della politica porta a una supplenza della magistratura.

