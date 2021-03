Vaccinatori cercasi

In Europa nel prossimo trimestre sono attese 300 milioni di dosi di vaccini. A confermarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In Italia dovrebbero quindi arrivare circa 13 milioni di dosi al mese. Chiarito il problema forniture, si può ora spostare l’attenzione su altro: a che punto siamo con il reclutamento del persone per le vaccinazioni? L’ex commissario Domenico Arcuri aveva lanciato un bando per reclutare complessivamente 15 mila unità di personale: si cercavano 12 mila tra infermieri e operatori socio sanitari e 3 mila medici. Dalle risposte al bando i numeri si sono rovesciati: ha aderito un esiguo numero di infermieri rispetto alle attese. Sappiamo inoltre che il personale inviato alle regioni al momento è ben al di sotto di quanto programmato. Ma c’è davvero una penuria di personale? La risposta è no, vediamo il perché.

