 Un a tu per tu con le vaccinazioni di massa

Forse sarà il sole, l’aria primaverile, o il mare che da qui non è troppo lontano. O forse ad ingannare sono i numeri e le lettere scritti grandi e colorati sul pavimento per segnalare con spensierata chiarezza le postazioni. Certo a guardare la fila composta da insegnati e operatori scolastici davanti alla Nuvola dell’Eur non si coglie neanche un po’ la tragedia, il dramma della pandemia che da un anno ha sconvolto la vita di tutti e trasformato un grande centro fieristico nel più grande hub vaccinale d’Europa. E mentre il sole batte sula parete vetrata che separa la Nuvola dalla strada e che per l’occasione è stata addobbata con giganteschi caratteri bianchi “CENTRO VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 LA NUVOLA”, il governatore Nicola Zingaretti sostiene una tesi che spiega almeno un po’ l’atmosfera quasi gioiosa. Siamo qui perché c’è stato un evento terribile e traumatico, ma siamo qui perché stiamo lavorando per superarlo. “Questa ha le mie spalle – dice – è l’unica via corretta per tornare a vivere, come per far ripartire l’economia: vaccinare e curare. Le scorciatoie non esistono”.

