Il caso AstraZeneca

“La valutazione per il vaccino di AstraZeneca è in via di finalizzazione e speriamo di dare l’autorizzazione entro questa settimana”. A confermare l’imminente via libera al terzo vaccino nell’Ue è stata la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Emer Cooke, in un’audizione al Parlamento europeo. Ma si accumulano incertezze sulla sua efficacia per gli over 65, oltre alle polemiche sulla drastica riduzione delle consegne previste per il primo trimestre 2021. A sollevare dubbi sulla questione dell’efficacia sono stati alcuni media tedeschi, come Bild e Handelsblatt. In particolare quest’ultimo aveva riportato alcuni dati interni del ministero della Salute che stimavano l’efficacia del vaccino AstraZeneca per gli over 65 anni solo all’8 per cento, sulla base dei dati dello studio preliminare dell’azienda. AstraZeneca ha smentito: “I report secondo cui l’efficacia del vaccino è dell’8 per cento negli adulti di età superiore ai 65 anni sono completamente errati”. L’azienda farmaceutica ha inoltre sottolineato come un importante comitato di vaccinazione del Regno Unito, il Jcvi (Joint committee on vaccination and immunisation), e l’Agenzia del farmaco britannica (Mhra) abbiano approvato l’utilizzo del vaccino in quella fascia di età. “A novembre, abbiamo pubblicato dati su The Lancet che dimostrano che gli anziani hanno mostrato forti risposte immunitarie al vaccino”, ha aggiunto il portavoce di AstraZeneca. Sulla vicenda è intervenuto anche un portavoce del ministro della Sanità Jens Spahn: “A prima vista, sembra si sia fatta confusione su alcuni dati: circa l’8 per cento dei soggetti dello studio sull’efficacia di AstraZeneca aveva tra 56 e 69 anni , solo il 3-4 per cento oltre i 70 anni”.

