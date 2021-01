È meglio vaccinare prima i soggetti più a rischio o quelli più contagiosi?

Trattare un individuo con basso tasso di trasmissione salva una persona per volta, vaccinare un soggetto che fa da veicolo di nuove catene di contagio previene decine, a volte centinaia di potenziali vittime, oltre che ridurre in modo significativo gli impatti socio-economici della pandemia

Qualcuno si è mai chiesto quali obiettivi si pone la campagna di vaccinazione del governo, e di conseguenza, con quali criteri debbano essere allocate le dosi a mano a mano disponibili? Non è possibile misurare il successo o l’insuccesso del più grande sforzo sanitario e organizzativo mai prospettato nella storia della Repubblica senza dichiarare ex ante, misurare strada facendo e valutare ex post la congruenza delle scelte effettuate rispetto ai target che ci si è posti. In assenza di chiare indicazioni, proviamo a discutere i possibili obiettivi della campagna e a valutare i sottostanti criteri di allocazione delle risorse. Le scelte di sanità pubblica, infatti, non sono una mera valutazione tecnica da delegare a pochi specialisti, ma rientrano nella sfera delle responsabilità politiche e quindi dell’obbligo di trasparenza e di accountability del governo.

