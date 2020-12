Come funziona la campagna di vaccinazione anti Covid nel Regno Unito

La macchina è in moto, il più grande programma di vaccinazione della storia britannica è in corso e dopo la signora Maggie e William Shakespeare – perché anche l’immaginario vuole la sua parte – sono migliaia gli ultraottantenni britannici che, insieme al personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid, stanno ricevendo l’attesa iniezione nel braccio, spesso felici di dare il loro contributo alla lotta contro lo scetticismo e la pericolosa negligenza di chi non ha preso sul serio la situazione.

