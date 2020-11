Un'alternativa al lockdown: usare i test rapidi per salvare salute ed economia

Così come non sbarriamo le autostrade per evitare che si superino i limiti di velocità, per evitare di continuare a chiudere tutto i test antigenici sono una soluzione valida

Per evitare che alcuni automobilisti eccedano il limite di velocità nessuno ha mai proposto di chiudere le autostrade; piuttosto, ci si è attrezzati per individuare e multare i singoli trasgressori. Per evitare che alcuni infetti diffondano il contagio, abbiamo invece sinora scelto di chiudere in casa tutta la popolazione (sia pure a fasi alterne e con eccezioni). Lo abbiamo fatto per un buon motivo: non disponevamo di un metodo pratico e veloce per individuare gli infetti. Forse però questo ostacolo sta oggi diventando aggirabile; in tal caso un’alternativa al lockdown (parziale o generalizzato), nettamente più efficiente, sarebbe perseguibile. Per capire meglio di che si tratta, è utile avere in mente alcuni ordini di grandezza.

