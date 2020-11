Così la sanità nel Lazio resiste alla seconda ondata

Guardando la cartina stilizzata dello Stivale – a nord, a sud, a est e a ovest – non c’è praticamente uscita. Il Lazio è circondato: unico puntino giallo in un oceano d’arancione. È rimasto solo un pertugio in direzione Campobasso a ricordare che anche da altre parti c’è chi resiste. Nonostante negli ospedali non manchino le criticità e sebbene tanti continuino a lamentare le difficoltà nel fare il tampone le cose in Lazio vanno indubbiamente meglio che altrove. Ma com’è stato possibile? La tenuta della regione è un mix di fortuna e gestione lungimirante dell’epidemia.

