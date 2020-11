Rinnovate fino al 3 dicembre le restrizioni per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta

Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza per mantenere in vigore le misure fino alla scadenza del dpcm, fermo restando la possibilità di una riclassificazione

Rinnovate le misure per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta

Attraverso un comunicato, il ministero della Salute ha precisato che per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta le restrizioni adottate nelle scorse settimane sono state rinnovate fino al 3 dicembre, ferma restando la possibilità di una riclassificazione in corso d'opera. In sostanza, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta resteranno in zona rossa e Sicilia e Puglia in zona arancione. Ma, com'è previsto dal dpcm del 3 novembre, il monitoraggio settimanale potrebbe in ogni caso permettere a queste regioni il cambio di zona di rischio in anticipo rispetto alla scadenza del 3 dicembre.

Per adesso quindi il governo non comunica grosse novità. L'Abruzzo, ad esempio, si è autoimposto con decisione della giunta regionale la zona rossa ma formalmente rimane zona arancione. In Puglia, il cui presidente Michele Emiliano ha chiesto restrizioni più forti nelle province di Bari e di Foggia, la situazione rimane legata a una valutazione dello scenario epidemiologico che avverrà nelle prossime ore. Nel pomeriggio tornerà a riunirsi la cabina di regia per il monitoraggio dell'epidemia da Covid-19, ma è improbabile che nuove ordinanze siano firmate in serata.