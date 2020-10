Covid-19, il punto sull'andamento del contagio in Italia. Segui la diretta

La conferenza stampa del presidente dell'Iss Brusaferro e del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Rezza sulla situazione epidemiologica a livello nazionale

Pubblicità

Per analizzare il dati quotidiani sul contagio da Covid-19 in Italia, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, tengono una conferenza stampa dai locali del Ministero della Salute. E' un'occasione di chiarimento sullo stato epidemiologico in cui versa il paese, dopo l'ultimo rapporto dell'Iss secondo cui il valore medio di Rt a livello nazionale è superiore a 1,5 (e in alcune zone del paese superiore a 2).

Pubblicità

Segui qui la diretta dal Ministero della Salute

L'intervento arriva a pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove misure disposte dal dpcm votato domenica dal governo, che impone la chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti e la serrata per palestre, cinema e teatri nel tentativo di interrompere la catena di trasmissione del virus. Provvedimento che rimarrà in vigore fino al 24 novembre e che secondo le intenzioni dell'esecutivo serve a scongiurare le ipotesi di un secondo lockdown generalizzato.