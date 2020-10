Le regioni contestano la bozza del dpcm. Slitta la conferenza stampa di Conte

Oggi 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi fatti, il governo disporrà nuove restrizioni. Il testo della bozza del nuovo dpcm

I nuovi contagiati dal coronavirus oggi sono saliti, sabato 24 ottobre 2020, a 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi fatti. Il governo, dato il continuo incremento dei nuovi casi, ha fatto sapere di voler emanare un nuovo dpcm nel quale sono previste nuove strette. "A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni sono consentite dalle ore 5 fino alle 18", si legge nella bozza del nuovo testo (la potete leggere qui).

Ma le anticipazioni della bozza del nuovo dpcm non sono piaciute alle regioni. E il governo ha iniziato una serie di vertici molto tesi con i governatori. Il presidente del Consiglio avrebbe dovuto parlare sabato alle 20.20. Ma la conferenza stampa, che avrebbe dovuto dare l'annuncio dei nuovi provvedimenti è slittata. Il nuovo Dpcm dovrebbe essere firmato domani,

La Conferenza delle regioni infatti avrebbe richiesto alcune modifiche e integrazioni al decreto. Fra le richieste delle regioni, già avanzate nel corso di una riunione con il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ed il ministro della Salute, Roberto Speranza, ci sarebbe anche quella di non inserire nel provvedimento il divieto di spostamento fra regioni.

Dubbi sono stati espressi sulla chiusura di palestre, piscine e cinema. Nel corso di una diretta Facebook, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha chiesto di fare presto per quel che riguarda i ristori economici per le attività colpite dalle nuove misure. Le regioni, che vorrebbero un maggiore coinvolgimento dei medici di base, hanno chiesto inoltre al governo "di esprimersi su alcune questioni come la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana ed alcune attivita' sportive", su cui " le regioni hanno espresso perplessità". Fra queste anche quella sugli orari di apertura di bar e ristoranti e lo stop agli impianti sciistici.

Nella bozza del dpcm, il governo ha inserito il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico le 18. Sarà però consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. È consentita fino alle ore 24 l'apertura di chi fa ristorazione per asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Prevista anche la chiusura per cinema e teatri: "Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto".