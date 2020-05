È rinato con i bambini l'albero del nostro futuro

Due mesi mezzo di isolamento, finora. Molti problemi, preoccupazioni, sbigottimento. Paura per questa ridefinizione del mondo. Paura per i soldi che spariscono. Paura per il futuro. Paura di non abbracciarci più. Eppure qualcosa di buono l’abbiamo notato, dentro le case, le cucine, le camere da letto, nei cortili di chi possiede un cortile: la tranquillità dei bambini. La naturalezza con cui hanno cambiato il modo di giocare, la felicità negli occhi quando sono per strada mano nella mano con il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.