La medicina cinese inviata in italia? Chiusa in un armadio

Roma. In “Contagion”, il film del 2011 di Steven Soderbergh che è diventato anche il film più visto di questi giorni di quarantena, Jude Law fa video su internet per promuovere la forsizia come trattamento per la pandemia usando il più noto degli argomenti dei complottisti: “I governi ce la nascondono perché vogliono far guadagnare le case farmaceutiche!”. Poi naturalmente si scopre che l’erba medica non serve a niente, che per curare la malattia serve un vaccino, e che in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.