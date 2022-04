Le truppe russe avanzano nell'est del paese. Il videomessaggio del presidente ucraino: "Non rinunceremo a niente"

Zelenksy: "Cominciata la battaglia per il Donbass. Non importa quanti sono i russi, combatteremo"

“Possiamo confermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass che stanno preparando da molto tempo”. Lo afferma in video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle scorse ore la Russia ha colpito con attacchi missilistici le principali città del paese, mentre le truppe hanno iniziato ad avanzare negli oblast di Donetsk e Luhansk.

“Gran parte dell’esercito russo è impegnato in questa offensiva”, ha spiegato il presidente, ribadendo la volontà di resistere e non cedere le regioni orientali ai russi: “Non importa quanti soldati russi arriveranno in Ucraina, noi combatteremo. Ci difenderemo e lo faremo ogni giorno”.