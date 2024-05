Parte finalmente la bonifica dell'ex discarica di Malagrotta

A via Casal Lumbroso tutti parlano di “giornata storica”. Lo fa il sindaco Pd Roberto Gualtieri, lo ripete il presidente di centrodestra della regione Lazio Francesco Rocca, lo conferma anche la viceministra leghista all’Ambiente Vanna Gava. Siamo a pochi passi dall’ex discarica di Malagrotta, la grande buca scavata in una vecchia cava che per decenni ha accolto, senza neanche un trattamento preventivo, i rifiuti di Roma, fino a ricoprire, con i suoi 50 milioni di tonnellate di spazzatura, 240 ettari di terreno, con colline alte anche 80 metri. La più grande discarica d’Europa. Forse si eccede di retorica, ma per una volta qualcosa di davvero importante sta per succedere. La struttura commissariale guidata dal generale Giuseppe Vadalà ha assegnato le due maxi gare per mettere finalmente in sicurezza l’area, ovvero per chiudere adeguatamente quell’enorme buca gonfia di monnezza e impedire che continui a inquinare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE