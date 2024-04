La Galleria Colonna diventerà una paninoteca per turisti ciabattanti?

Roma. Potrebbe essere uno dei punti di forza per la rinascita della città, un crocevia di sosta per chi gravita in centro, un luogo affascinante dove fare shopping, mangiare qualcosa o prendere un caffè. Ma sarà davvero così? Parliamo della Galleria Alberto Sordi, ovvero galleria Colonna, tra largo Chigi e via del Tritone, che, dopo due anni di lavori, lo scorso 23 gennaio è stata restituita alla città. Il problema, però, è che è ancora vuota. Dei 27 spazi commerciali del passato si è scelto di utilizzarne 15, ma aperti ce ne sono solo tre: il bar pasticceria di Iginio Massari, un negozio Calvin Klein, il marchio inglese di giocattoli Hamleys. Facendo i famosi quattro passi in galleria, l’effetto straniante alla “ground zero” mette un po’ tristezza. Gli stessi turisti sembrano spiazzati: entrano e restano sorpresi dal vuoto che li circonda. Allora non resta che affidarsi ai cartelloni. “Ri-vivere la realtà romana in una luce nuova”, recita un logo che si ripete più volte. Il 18 aprile aprirà il marchio giapponese di abbigliamento Uniqlo, col suo secondo negozio italiano dopo Milano. E poi, presto, anche un nuovo Mondadori Book Store. Ma non nello stesso punto dove un tempo campeggiava la Feltrinelli, uno degli ultimi negozi a chiudere, nel maggio 2022, sancendo il fallimento di un luogo che, appunto, nel giro di pochi anni ha visto abbassare la saracinesca di tutte le attività commerciali, compreso il bar che formava una sorta di isola. “Se non ha funzionato prima, perché dovrebbe funzionare adesso?”, è la domanda che rimbalza tra chi gravita lì intorno, compresi i dipendenti della presidenza del consiglio. Già, perché questo luogo-non luogo non è mai stato granché amato dai romani. Forse perché troppo centrale, caotico e di passaggio: ci si passa, appunto, ma non ci si ferma.

