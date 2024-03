il bluff dei Monopattini gratis per i romani 

“Gentile utente abbiamo purtroppo verificato un parcheggio irregolare per la corsa effettuata in data…”. Un messaggio di poche righe e poi zac, i monopattini sharing non sono più gratis. Sono diversi i romani che nelle ultime settimane hanno segnalato la situazione, come sono tanti quelli che, pur possedendo un abbonamento annuale metrebus, non riescono a farsi attivare dagli operatori della sharing mobility romana – Lime, Dott e Bird – le 80 corse gratuite mensili che la convenzione tra aziende e comune di Roma gli garantirebbe. Da autunno scorso, infatti, sono solo queste tre le aziende che forniscono il servizio in città. Lo fanno forti della vittoria del bando lanciato dal comune per regolare il fenomeno. Le regole impongono a ciascun operatore di avere un massimo di 3 mila monopattini ciascuno, solo 300 mezzi per ogni azienda possono trovarsi in centro, numero che sale a 600 per l’intero territorio del I municipio. Il resto della flotta dei monopattini deve essere impiegato nel resto della città. Ma non c’è solo questo. Il servizio in oligopolio obbliga i tre operatori a garantire 80 corse mensili gratuite a tutti gli abbonati annuali all’Atac, un modo per incentivare l’uso del trasporto pubblico e gli abbonamenti. Gli operatori però avevano probabilmente sottovalutato l’impatto di questa misura. Secondo i dati da loro forniti durante un’audizione alla commissione Mobilità capitolina dello scorso febbraio, infatti, la maggior parte delle corse effettuate sono riconducibili agli abbonati al Tpl: per Dott addirittura il 40 per cento delle corse è rappresentato da una corsa gratuita, il 25 per Bird e il 20 per Lime. Numeri che hanno spinto gli operatori a chiedere una modifica della convenzione, che però non è stata accordata dal comune.

