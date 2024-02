Mangiare cinese a Roma, ma dove?

Libertà, prosperità e risveglio. Ma anche protezione. Sono tra le caratteristiche più positive del calendario cinese quelle dell’anno Drago: il capodanno si è celebrato sabato 10 febbraio, ma i festeggiamenti andranno avanti per due settimane. Sabato 17 e domenica 18 la zona di piazza Vittorio e i suoi giardini saranno teatro di diversi eventi: sfilate di carri, esibizioni, danze. Il capodanno ci dà l’occasione per parlare della ristorazione cinese in città. I romani amano moltissimo la cucina cinese, ormai ben radicata nelle abitudini metropolitane, trasversale per età, gusti e condizioni economiche. Se fino a una decina d’anni fa col suo sorriso, il caschetto nero, le immagini di Mao e le foto coi vip, Sonia (col suo locale Hang Zhou) regnava incontrastata, oggi cede un po’ il passo: ha sempre un buono standard e il luogo è piacevolissimo, ma tante sono le novità che si sono imposte negli ultimi anni.

