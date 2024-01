L'università e l'accademia degli chef contro i disturbi alimentari

Riavvicinare chi soffre di anoressia e bulimia al cibo. Con un percorso composto da 10 incontri gratuiti, a partire da sabato 3 febbraio, cui potranno partecipare una ventina di ragazze e ragazzi affetti da disturbi alimentari. L’iniziativa, Lifeness #ciboamico, è proposta dall’Associazione italiana chef (che ha sede in zona Monte Mario, info: 06/35496189) e realizzata in collaborazione col Policlinico Gemelli, l’Università Roma Tor Vergata, Coldiretti/Campagna amica e Filiera Italia. I ragazzi saranno presi per mano dagli chef, guidati da Emiliano Lopez, e accompagnati in un viaggio per ristabilire un rapporto armonico con il cibo, per non percepirlo più come un nemico, come accade per chi soffre di disturbi alimentari.

