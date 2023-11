Il concerto super hot di Elodie, il duetto con Giorgia e il Xmas lunch di Pierangelini

Mentre si respira clima natalizio nel nuovo Christmas Cafè dello chef Pierangelini, all'Eur l'atmosfera si scalda grazie allo spettacolo di Elodie

Il freddo è arrivato anche qui, ma al Palazzetto dell’Eur è tornato il caldo per due serate sold-out grazie a Elodie, autentica pop star italiana, che è salita sul palco con un mantello e un body di paillettes argento, creati per lei da Pierpaolo Piccioli come la t-shirt nera introvabile (con su scritto un vaffa, ma “con la V di Valentino”) mandando il pubblico in delirio. Ha ricordato l’associazione Red di Bono e Shriver che raccoglie fondi per contrastare le crisi sanitarie globali e fatto scatenare i presenti con Euphoria, Andromeda, Red Light e altre hit. “L’istinto è la mia arma, so che può ferire, ma la mia verità mi guarirà alla fine”, canta in Ok, respira, un’emozione pura come Bagno a mezzanotte, Guaranà e Due, duettata con Giorgia insieme a Il mio giorno migliore.

Emozioni per il palato, invece, all’Hotel de La Ville con il super chef Fulvio Pierangelini per l’apertura del Christmas Cafè tra katsu sando, tortellini in brodo, panettone con burro e alici e maritozzi alla crema, presentati con le creazioni di Sebastian (Flowers) Bierings e il socio Frank. Poi di corsa con Alessandro Preziosi al Dart-Chiostro del Bramante per la nuova mostra curata da Danilo Eccher: tra Pizzi Cannella ed Eva Jospin, Emotions (il titolo) d’arte da non perdere.