Bankitalia analizza l'economia e la società di Roma: in coma

Impietoso e chirurgico come solo i rapporti scientifici sanno essere, il report “L’economia di Roma negli anni duemila” pubblicato da Banca d’Italia a fine settembre restituisce un quadro disperante della città. Lo studio si concentra su un arco temporale assai esteso, dall’inizio degli anni duemila alla vigilia della crisi pandemica. E sarà senza dubbio interessante leggerne poi il seguito, perché non c’è dubbio alcuno che i dispositivi di contrasto all’infuriare del covid-19 abbiano inciso così nel profondo del tessuto sociale, produttivo, economico, e nei comportamenti stessi dei cittadini, degli utenti e dei consumatori, da lasciar presagire scenari foschi. Politicamente, l’analisi è assai interessante e parimenti disperante perché fotografa l’involuzione di una città che nel periodo oggetto di analisi è stata governata da giunte di qualunque colore. Sinistra. Destra. Grillini. Persino il breve commissariamento amministrativo guidato dal prefetto Tronca e che fece seguito alla rovinosa caduta di Ignazio Marino, sfiduciato a seguito delle dimissioni in massa dei consiglieri. Un segnale negativo per i cittadini romani e che spiega i livelli record di astensione nelle tornate elettorali amministrative. Roma è città di paradossi. Questo ogni romano lo sa bene, lo vive e subisce ogni giorno nella sua odissea quotidiana. Ma ora Banca d’Italia ne illumina alcuni tratti salienti.

