“La casa della vita”, Mario Praz a Roma tra bellezza e memoria

Incastonata lungo la riva sinistra del Tevere, per circa un chilometro di bellezza architettonica di palazzi, palazzetti, archi e chiese, Via Giulia rappresenta uno di quei luoghi di Roma in cui ci si potrebbe perdere nella beata contemplazione di ogni singola pietra. Qui, nel suo appartamento, a causa di un tragico incidente trovò la morte nel 1973 Ingeborg Bachmann. E qui, per lunghi anni, si oscurò alla vista della società Mario Praz, una delle figure più raffinate delle patrie lettere. Anglista, critico, accademico che dell’accademia condivideva poco gli stanchi e vuoti rituali, tanto da esserne poi stato quasi fisicamente emarginato anche in punta di disgustose maldicenze, esteta sopraffino e sublime collezionista. Laureatosi in giurisprudenza, con una tesi in diritto internazionale, Praz costituisce una delle molte figure che dal diritto, all’epoca molto più scienza umana di quanto sarebbe poi divenuta nel tempo delle iper-settorializzazioni, trasvolarono senza sforzi particolari, per sommo ingegno e vasta curiosità intellettuale, allo studio della letteratura, in cui pure dopo la pratica forense si era laureato. Figlio di un mondo in cui l’amore per le lettere sapeva essere viscerale come acqua gelida di un torrente, Praz, grazie anche a Giovanni Papini, vide crescere in lui l’interesse per la analisi critica dei testi, seguendo la direttrice smeraldina della sprezzatura. Il distacco olimpico attraverso le lingue di fiamma, così già bene illustrata da Giacomo Leopardi nello Zibaldone, e che pure Cristina Campo, frequentatrice della casa di Praz e amica dello stesso, avrebbe ripreso come propria stella polare.

