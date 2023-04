Il Pd riparte dal Monk. Ma alla prima riunione non c'è quasi nessuno

I dem romani provano a ripartire dal luogo schleiniano per eccellenza. Eppure alla primissima occasione per pianificare il futuro si presentano in non più di una ventina

“Vederci per pianificare il futuro lavoro”: era questo l’intento della riunione convocata al Monk, tempio musicale e trasversale della Roma gentrificata, luogo schleiniano dove la neo segretaria Pd ha lanciato mesi fa la sua campagna per le primarie. L’annuncio era stato dato da tre esponenti dem di peso, trasversalmente facenti capo a maggioranza e minoranza interna: trattasi di Marta Bonafoni, consigliera comunale schleiniana con lunga esperienza di lotta contro il caporalato nonché coordinatrice della nuova segreteria Pd; di Alessio D’Amato, già candidato governatore per il centrosinistra poi battuto nelle urne da Rocca ed ex assessore alla Sanità che al congresso ha sostenuto Stefano Bonaccini, e del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, che del comitato per D’Amato era stato coordinatore (a lui è toccato, nella triste serata post-elettorale di febbraio, fare un bilancio: “L’astensionismo ci ha sicuramente dato un colpo molto forte, il centrosinistra non è stato in grado di riportare al voto la nostra base elettorale”, aveva detto Montino).