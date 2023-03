Le fotografie infernali di Hervé Guibert in mostra al Macro

Quando il letterato e fotografo francese Hervè Guibert decide di affrontare il demone della malattia, l’Aids nello specifico, lo fa prendendo il mostruoso toro per le corna, in una sorta di corrida trasfigurata attraverso l’ombra della parola. Si immerge in una coltre ispessita e brumosa di patologia, di sofferenza, di riflessioni carnicine e abbacinanti che si spalancano come fauce d’inferno, e ne partorisce “All’amico che non mi ha salvato la vita”. Romanzo terminale, davvero. Spazio immoto oltre cui non si stendono che ghiaccio e desolazione emotiva. Dalle incerte fortune editoriali in Italia, prima edito da Guanda, poi inabissatosi nel vortice della sparizione e infine ripreso da Gog. Una opera cupa. E lirica. Se ne percepisce il vuoto. L’origine di ogni assenza. Di silenzio e di solitudini claustrali tra dettagli anatomici, ricoveri ospedalieri, e la presenza, costante, di un dolore che non è più solo fisico ma che, al contrario, si nutre di desolazione e di chiusura in sé stessi. Evaporano le fisionomie amate. Si ritraggono davanti questo virus che fa emergere atavicamente la bestia che alberga nelle nostre carni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE