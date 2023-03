Il provinciale Balzac, che da parigino ordinò trentuno panciotti in un mese

Nasce Honoré Balzac a Tours, nel 1799. Arriva a Parigi con i vestiti di gusto provinciale, ma fino a quando lavora come scrivano in uno studio notarile non ci bada granché. Quando a vent’anni decide di fare lo scrittore – prima di teatro (andò malissimo) e poi di romanzi (sappiamo com’è finita, con la monumentale “Commedia umana”) – comincia a osservare la gente che passeggia per i boulevard. Capisce subito che per ben figurare in società deve rimpannucciarsi. Anche il “de” aristocratico nel nome va considerato un ritocco – e i nemici sono pronti a sfotterlo. Vediamo una scena simile nel film “Le illusioni perdute” di Xavier Giannoli, che ha colto perfettamente lo spirito del romanzo – a anche la compravendita delle recensioni, librarie e teatrali (in aggiunta, c’era una claque professionale a pagamento). La particella nobiliare non fu per nulla costosa, rispetto al conto del sarto Buisson di rue Richelieu: 900 franchi, più 200 che erano serviti per pagare il calzolaio. Più o meno quel che al giovane Honoré sarebbe bastato per vivere un paio d’anni a Parigi, sperperato in eleganza. La lista degli abiti nuovi comprende una redingote color noce, un panciotto nero, un paio di pantaloni grigio acciaio. E siamo solo al primo mese. Il mese successivo arrivano un paio di calzoni neri, in tessuto cashmere, e due panciotti trapuntati. Poi il delirio: trentuno panciotti ordinati in un solo mese, prima tappa di un più ampio progetto. Un panciotto diverso per ogni giorno dell’anno. Un guardaroba elegante è indispensabile per un giovane provinciale che voglia farsi strada nella società parigina. Ma qui andiamo verso il dandismo.

