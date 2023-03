Foto, bellezza e decadenza: Francesca Woodman a Roma

Il corpo sembra evaporare in un flusso oceanico di nebbia e di spettri, come fosse crocifisso nel ventre sinuoso degli antichi canti sospirati dal Maldoror di Lautréamont. Una danza ellittica di antiche memorie, sospese tra decadenza industriale e pareti annerite, oscurate da anni di incuria.

In queste foto, in apparenza così serpentine e fantasmatiche, liminali come il riflesso d’argento di un plenilunio autunnale, c’è la vita, troppo breve ma di rara, prismatica intensità, di Francesca Woodman.

