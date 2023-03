Rocca va da Meloni e annuncia: "Giunta venerdì, terrò la sanità"

Rispettare la parità di genere, garantire la rappresentanza territoriale di tutte le province, soppesare le deleghe. Il tutto accontentando tutti i partiti. Non c’è dubbio che comporre una giunta per il centrodestra sia una missione complicata. La ricerca di un equilibrio calibrato al millimetro. E infatti ci vorrà anche oggi per chiudere la squadra che insieme al neo governatore Francesco Rocca dovrà occuparsi del Lazio per i prossimi cinque anni. L’ex presidente della Croce Rossa ieri sera è andato a palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “La giunta sarà varata entro venerdì”, ha detto ai cronisti che lo hanno intercettato lì fuori. Poi, dopo l’incontro, l’annuncio: “La Sanità la terrò io”.

