Ecco il Roma Technopole, grazie al Pnrr

Per parlare di “collaborazione che continuerà” nonostante la diversità di colori politici tra Roma Capitale e Regione Lazio non poteva esserci occasione migliore. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il neo governatore del Lazio Francesco Rocca, eletto con il centrodestra, si sono incontrati per la prima volta ieri pomeriggio all’università La Sapienza. Si lanciava il progetto Roma Technopole, forse il miglior esempio di unità d’intenti tra amministrazioni, imprese e università che si sia visto a Roma negli ultimi anni. Al polo per la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico che punterà tutto su transizione energetica, digitale biofarma e salute partecipano sette università pubbliche e private – Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Luiss, Tuscia, Cassino e Campus biomedico –, quattro istituti di ricerca – Cnr, Enea, Istituto nazionale di fisica nucleare e Istituto superiore di sanità – oltre a Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio e Unindustria Lazio, e diversi piccoli e grandi imprese. Dunque non stupisce che Rocca abbia subito detto: “Sul tecnopolo garantiremo continuità”. Un passaggio importante visto che dalla Regione dovranno arrivare i 200 milioni da aggiungere ai 110 ottenuti dal Pnrr.

