Il pappagallo di Alda D'Eusanio che vive come un principe, e altri cani e gatti

Roma Capoccia - Odo romani far festa

Foto di Danilo Schiavella, via Ansa

Nella casa di Adriana Volpe c’è Grace, un barboncino color albicocca, e da Jane Alexander, Rocco. Paride Vitale e Ugo Morosi preferiscono invece i Jack Russel. Tanti animali domestici per altrettanti saloni sontuosi

Case e cene che vai, animale domestico che trovi. Quello di Alda D’Eusanio è un pappagallo verde adulto di nome Giorgio che svolazza libero nel salone con vista sulla Chiesa Nuova. Usa come trespolo la lampada Bourgie della Kartell che abbandona per cenare appoggiato sullo schienale di una sedia, ricevendo un piatto di lasagne squisite e acqua, “rigorosamente minerale e fredda”, ci spiega la sua padrona e in qualche modo anche lui, visto che parla.

Nancy Brilli e la super pr Federica Fresa lo adorano già, ma con loro sussurra. Chez Elena Santarelli c’è un Bichon à poil frisé di nome Neve, in quella di Adriana Volpe c’è Grace, un barboncino color albicocca, e da Jane Alexander il bellissimo Rocco. Li ritroviamo all’inaugurazione all’Eur del 500esimo store di Arca Planet, tra croccantini e prosecco. Chi scrive aveva due anatroccoli con cui giocare da piccolo che spiegano tante cose, mentre Paride Vitale e Ugo Morosi preferiscono i Jack Russel Ettore e Ornella che dormono solo in cucce Seletti/United Pets pensando alla montagna. La vera star? Lina, il cane di Emanuela Bassetti, madame Marsilio, protagonista di cene memorabili con Gian Arturo Ferrari e Antonio Marras. All’occorrenza, abbaia anche in veneziano. Bau!