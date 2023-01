Una città silente: la Roma del lockdown in mostra al Vittoriano

Le immagini del fotografo Moreno Maggi, un’osservazione vuota di umanità per ripensare il tessuto urbanistico: non una eradicazione del fattore uomo, piuttosto una visione priva del caos che spesso inficia la vita in comunità

“Quello che per ogni altro sarebbe l’oceano della negazione, un orrore totale, io ci galleggio sopra in una barchetta di carta”. Nella e dalla consapevolezza morselliana, affrescata in Dissipatio H.G., della riduttività antropocentrica di qualunque escatologia, sembra emergere questa Roma silente, vuota, desolata nella sua austera e insolitamente catacombale solitudine, illustrata nella mostra “Roma bellezza silenziosa”. Inaugurata venerdì 20 gennaio, presso la sala Zanardelli del Vittoriano ove rimarrà fino al 28 febbraio, patrocinata da Roma Capitale, organizzata dall’Istituto Vive (Vittoriano e Palazzo Venezia) e da Webuild che ha peraltro curato il maestoso catalogo edito da Rizzoli, la mostra si basa sulle immagini realizzate dal fotografo Moreno Maggi: una esplorazione di Roma durante il lockdown, in quelle piazze e in quelle vie ora assolate ora oscure e vuote di carne umana, in una scomparsa propiziata dall’incedere del virus e dalle misure di contenimento contro la pandemia.