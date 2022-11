Civico o politico? FdI alle prese con la scelta del candidato per il Lazio

Sono arrivati anche i sondaggi, a consegnare plasticamente nelle mani di Fratelli d’Italia il compito di designare in fretta il candidato del centrodestra per le Regionali imminenti: il partito di Giorgia Meloni, nel Lazio, sfiora il 30 per cento. Profilo politico o profilo civico? era l’interrogativo fino a qualche giorno fa, prima cioè che la candidatura di Alessio D’Amato nel centrosinistra, e i tempi stretti, non rendessero più urgente la decisione. E infatti, mentre la premier è al G20 di Bali, e in attesa che torni, si ragiona attorno a una rosa di nomi: e, tra quello del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, pilastro della destra romana e laziale, profilo politico, e quello del presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, profilo civico, da qualche giorno si è fatto strada quello di Paolo Trancassini, questore della Camera, coordinatore di FdI nel Lazio e ristoratore. Suo è infatti “La Campana”, locale in zona palazzi e quartier generale ufficioso di FdI a ora di pranzo.

