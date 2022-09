Tutti Fenomeni: un trapper colto, anti-intellettualista e romano 

L'Intervista al giovane cantautore politicamente scorretto (ma non turpiloquente): “La schwa è idiota. Io mi convinco delle frasi, non delle tesi"

“Uso un brutto nome, lo so. Ma con un nome d’arte coatto son tutti costretti a chiedermi quello vero”. Tutti Fenomeni, al secolo Giorgio Quarzo Guarascio, è l’autore di Privilegio raro: forse il più bell’album del 2022 in lingua italiana. Non a caso prodotto da Niccolò Contessa de I Cani, a suo tempo re della musica indie di stanza a Roma.