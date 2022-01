Noyz Narcos non invecchia. Ascoltate la scossa memorabile di "Virus"

Il ritorno dei massicci. I pesi massimi del rap hanno ristabilito il loro dominio. Nel giro di un mese due album bastano per ridefinire le gerarchie dell’hip hop italiano, facendo impallidire cinque anni di impalpabilità trap e la galleria di spesso improbabili figure che l’hanno cavalcata. A fine 2021 Marracash e adesso Noyz Narcos: due splendidi quarantenni, con altrettanti album, “Noi, Loro, gli Altri” e “Virus”, che restituiscono al classic rap la prevalenza nell’ambiente, grazie alla potenza del loro impatto e alla densità di significati. Ed è impressionante la consacrazione di cui, nel giro di poche ore dall’uscita del disco, è oggetto Emanuele Frasca, in arte Noyz Narcos, per il potere emotivo che trasuda dalle tracce di “Virus”, che completa il ritorno artistico appena qualche settimana dopo la pubblicazione su Amazon Prime di “Dope Boys, Alphabet”, il film di Marco Proserpio che ricostruisce il suo percorso, col contributo di preziosi repertori d’archivio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE