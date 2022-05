Un murales rende giustizia a Sergio Leone: era romanista

L’ultimo “stop” di Sergio Leone è quello alla polemica sulla sua squadra del cuore. Stavolta il regista ha abbandonato il western e costruito una commedia postuma, uno scherzo, durato più del previsto, ai suoi amici e a Carlo Verdone, prodotto dalla Roma, realizzato dallo street artist di fama mondiale Lucamaleonte e inscenato su un palazzo a Centocelle, dove alle 11:30 di giovedì scorso un telone ha scoperto il murale raffigurante il suo ritratto. Un faccione con un grande paio di occhiali e una folta barba, su una facciata metà gialla, metà rossa. L’abbellimento della palazzina in Via Tor De Schiavi è stato promosso dall’AS Roma e Ater Roma con il patrocinio della Regione Lazio, e non è il primo: sparsi per la città ci sono anche i volti di Gigi Proietti, Alberto Sordi e Lando Fiorini, a Colleferro quello di Willy Monteiro Duarte. Tutti romanisti veraci.

