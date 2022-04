Tamaro festeggia Irma, la sua asina, Laura Pausini il suo film e Renato Zero il compleanno

La scrittrice ringrazia la sua sposa equina che le illumina le giornate buie "con le sue grandi orecchi, mentre le fans gridano alla cantante: "Sono pausiane queste romane"

Grande festa, in campagna, per le nozze d’argento di Susanna Tamaro con Irma, la sua asina di 33 anni (di cui 25 trascorsi insieme) che le illumina queste giornate buie “con l’ombra delle sue grandi orecchie”. Doppia razione di cibo e molti brindisi che sono continuati, poi – almeno per noi – all’Auditorium Conciliazione, dove una Laura Pausini più in forma che mai, ha presentato e festeggiato con amici, parenti e curiosi il suo doc Piacere di conoscerti, da oggi su Amazon Prime. “Sono pausiniane queste romane”, le gridano le fans, e lei, fasciata da un tubino in paillettes di Tom Ford, ha abbracciato tutti o quasi, da Giovanna Melandri al regista Ivan Cotroneo che ha scritto il film con Monica Rametta. Con Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari, scopriamo il nuovo store e la nuova collezione con giacche di pelle nera e accessori rossi già cult che nell’insieme ci regalano un circuito multi sensoriale in perfetta armonia tra estetica, innovazione e contemporaneità. In Campidoglio Renato Zero annuncia il festeggiamento tardivo dei suoi 70 anni con il disco Atto di Fede e 4 concerti a settembre, al Circo Massimo. “Sono stato lontano dal palco, ma vicino al marciapiede, dice, è il mio equilibrio”. Sorcino.