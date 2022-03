Un pomeriggio tra gli ucraini a Boccea, dove si raccolgono gli aiuti

C’è anche un numero verde del comune per gestire offerte di ospitalità e richieste di aiuto (800 938 873). Alla Basilica di Santa Sofia, a via di Boccea, è un continuo via vai di volontari che ogni giorno raccolgono medicinali di primo soccorso, cibo e vestiti da spedire in Ucraina. L’altro ieri sono partiti due tir da trenta tonnellate l’uno in direzione del Paese sotto attacco dei russi e presto ne partiranno altri. Oggi pomeriggio la comunità si ritroverà ancora davanti all’ambasciata russa, in zona Castro Pretorio, per urlare tutto il suo dolore (una settimana fa c’era anche Enrico Letta), mentre domenica scorsa in piazza della Repubblica c’erano 8 mila persone. E domenica si replica. Alcuni di loro stanno partendo per andare a combattere. “Qui a Roma ne conosco una decina, vanno a difendere la loro terra e le loro case da questa folle invasione. Sono persone molto coraggiose, partono e non sanno se torneranno. Finora in Ucraina sono arrivati 80 mila soggetti da tutta Europa per unirsi all’esercito e alla resistenza”, racconta Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE