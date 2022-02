Il Papa contro il suicidio assistito, “deriva inaccettabile” che mina il “diritto alla cura”

Dobbiamo essere grati per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti”. E’ uno dei passaggi più significativi pronunciati dal Papa durante l’udienza generale del mercoledì. Un no fermo, ancora una volta, a ogni forma di suicidio assistito. L’occasione era una catechesi su san Giuseppe, “patrono della buona morte”, momento propizio per confermare una linea che per il Vaticano non ammette derive. Nonostante da più parti si invochi una legge ad hoc per “limitare i danni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE