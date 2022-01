Dal Pnrr  arriva oltre 1 miliardo, saranno capaci di spenderlo? 

Cinquecento milioni per il patrimonio storico, 300 a Cinecittà, 200 alla rigenerazione urbana e altri 700 sono in ballo

Le idee di Roberto Gualtieri sul punto sono chiarissime. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe sul recovery fund che considera “un’imperdibile occasione per Roma”. E in Campidoglio sono settimane che ci si prepara. Questa mattina scadrà l’avviso pubblico per reclutare il direttore che guiderà la nuova direzione Pnrr e fondi europei. Sopra di lui, che si occuperà di gestire i finanziamenti, – come varato da Gualtieri nella nuova macrostruttura – ci saranno un capo dipartimento e un vicesegretario generale. Questa cabina di regia coordinerà i lavori dei dipartimenti e degli assessorati con un manipolo di funzionari dedicati. Tra poche settimane dunque la macchina potrà finalmente partire.