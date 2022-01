Nomine e spartizioni, il Pd si riprende Roma

La prossima potrebbe essere la settimana giusta per i nuovi vertici di Atac. Dall’assessorato alla Mobilità è arrivato un invito al gabinetto del sindaco a fare presto. E dopo vari tentantivi sembra essere stata trovata la strada giusta per superare l’ostacolo Franco Giampaoletti: il direttore generale della municipalizzata, nominato un anno prima della fine della consiliatura Raggi, e non in scadenza. Il nuovo dg dovrebbe arrivare da Milano. Si tratta del direttore Operations di Atm Alberto Zorzan. Nel cda, nell’ottica de gender balance, ci sarà anche una donna. Sempre dal lato della mobilità dovrebbe essere ufficializzata a giorni un’altra nomina. Quella per la guida di Roma servizi per la mobilità, l’agenzia di pianificazione, supervisione e controllo della mobilità capitolina. Attualmente alla tolda di comando è ancora seduto il manager di nomina grillina Stefano Brinchi. A breve arriverà a sostituirlo Anna Donati, già assessora alla Mobilità a Napoli e Bologna e con un passato al Senato in quota Unione.

