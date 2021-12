Il posto di Gualtieri alla Camera? Calenda si offre come strano alleato del Pd

Per il colleggio di Roma centro si vota il 16 gennaio e non è detto che vinca il Pd. Alleanze e nomi possibili

Si vota il 16 gennaio e di certo nella vita ci sono poche cose. Pronosticare la vittoria del Pd alle elezioni supplettive per il collegio uninominale Roma-1 della Camera non sarà tra queste, ma diciamo che le probabilità sono comunque molto alte. Nel 2018 Paolo Gentiloni vinse con il 42 per cento, due anni più tardi, quando l’ex premier volò a Bruxelles come commissario europeo, Gualtieri che fu candidato dal Pd per sostituirlo trionfò con il 62,2 per cento. Oggi l’ex ministro dell’Economia è diventato sindaco, causa incompatibilità, qualcun altro dovrà prendere il suo posto.