E ora Michetti che cosa farà?

Per mesi la domanda è stata “Chi?”, da lunedì è diventata “Che ne sarà?”. Quale destino attende Enrico Michetti, l’avvocato “Meravijoso” del centrodestra sconfitto da Roberto Gualtieri al ballottaggio della Capitale? Prenderà sulle sue spalle l’opposizione in Assemblea capitolina, o preferirà tornare al mestiere di avvocato, di direttore della Gazzetta amministrativa, di opinionista nella sua Radio Radio? Lui per adesso nicchia. Contattato dal Foglio è davvero laconico, preferisce non rispondere. “Sono in silenzio stampa, arrivederci”. Chi gli è vicino però racconta che ci sta pensando. La vicenda lo preoccupa. Il timore è che il suo lavoro da consulente giuridico per gli enti locali, comuni compresi, possa essere incompatibile con il ruolo di consigliere. In verità però non risultano rapporti tra Michetti e Roma Capitale. Chissà.

